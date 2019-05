Palermo, W. Tuttolomondo: "Riporteremo il club dove merita"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il neo proprietario del Palermo Walter Tuttolomondo ha parlato in conferenza stampa delle motivazioni che hanno portato la sua Arkus Network ad acquistare il pacchetto di maggioranza del club rosanero: “La scelta di comprare questo club è dovuta a un mix di motivazioni. Le origini della mia famiglia sono siciliane, mio padre è nato qui e, oltre che per motivi imprenditoriali, abbiamo deciso di sbarcare qui anche per onorare la sua memoria. - continua Tuttolomondo – A prescindere dalla serie garantiamo e promettiamo l’iscrizione al prossimo campionato con un progetto che riporterà il Palermo dove merita. Per questo ci siamo affidati a Lucchesi come direttore generale e a Foschi per la parte sportiva. Resterà anche De Angelis che conserverà il suo posto. Stadio? Abbiamo intenzione di portare avanti il progetto relativo al nuovo impianto ovviamente in accordo con il Comune”.