© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Negli ultimi giorni la York Capital Management avrebbe nuovamente accelerato per l’acquisto del Palermo calcio tanto che nei prossimi giorni potrebbe così arrivare la manifestazione d’interesse del fondo statunitense. Lo riporta Il Giornale di Sicilia su cui si legge: ““Le tempistiche per la conclusione dell’affare sono tutte da definire, ma la trattativa procede senza intoppi. Intanto nel giro di una settimana (al massimo due) potrebbe arrivare la proposta ufficiale, poi si cercherà un accordo definitivo per un passaggio di proprietà caldeggiato da tempo dal management di viale del Fante e non solo. Entro questo week end i legali del club dovrebbero fornire ulteriori dati alla controparte americana, che finora non si è mai esposta e ha trattato in prima persona con i rappresentanti della società rosanero. - continua il quotidiano - Le piste alternative tenute in piedi in questi mesi di incertezza, ad oggi, non hanno portato ad una vera e propria trattativa, come invece accaduto con York. Il fondo statunitense, che può vantare un portfolio da 20,5 miliardi di dollari di asset gestiti, sta preparando lo sbarco a Palermo “.