Palermo, Zamparini: "7-10 giorni per il preliminare di cessione del club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata al Giornale di Sicilia il patron del Palermo Maurizio Zamparini è tornato sulla vendita della società spiegando che spera di poter chiudere dopo l'approvazione del bilancio fissata al 10 novembre: “Questa settimana o al massimo tra dieci giorni dovremmo fare un preliminare, ma penso che il closing vero possa arrivare solo dopo l’approvazione del bilancio. Un consiglio di amministrazione nuovo non può certo approvare i conti della vecchia gestione. Non so se verrà nominato un presidente in quell’occasione o dopo. - continua Zamparini - Ponte poteva essere uno dei candidati, ma dipende dai nuovi acquirenti. Loro cercano un nuovo presidente, vedremo”.