Palermo, Zamparini: “Campionato buttato al vento. Playoff, c'è fiducia"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Maurizio Zamparini, patron del Palermo, commenta al sito ufficiale del club la fine della regular season dei siciliani dopo la vittoria contro la Salernitana. “Quello di ieri è un buon risultato, l’amarezza è per un campionato buttato al vento. Quando pensi ai due punti lasciati lì con il Cesena oppure quello che abbiamo lasciato all’ultimo contro il Bari, solo con quelli potevi chiudere al secondo posto e non al quarto. C’è molta amarezza. Cosa servirà ai playoff? Ritrovare il Palermo che è la squadra più forte. La partita di ieri ci conforta dal punto di vista del gioco, perché la squadra si sta ritrovando. Dobbiamo preparare bene questi giorni che ci separano dalla prima partita e cercare di avere tutti i giocatori in forma. Stellone ormai conosce la squadra sempre meglio e io sono fiducioso di raggiungere la Serie A”, le sue parole.