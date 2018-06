Palermo, Zamparini: "Bravo Stellone. In finale servirà anche la fortuna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini ai microfoni del sito ufficiale del club ha commentato la vittoria di ieri contro il Venezia e la conquista della finale play off: “La partita è stata molto difficile contro quella che in questo momento secondo me è la squadra più forte fra le quattro semifinaliste. È una squadra quadrata ed è stato molto bravo Stellone ad affrontarla in questo modo e vincere conquistando la finale. Con la dea bendata che ci ha dato anche una mano. - continua Zamparini – La finale è come una roulette e servirà un pizzico di fortuna anche contro il Frosinone, ma ho visto Stellone vicino alla squadra e determinato a ottenere il risultato. Tifosi? È stata una bella espressione della città che è vicina alla squadra e speriamo che l'anno prossimo sia questa la misura per fare il nuovo stadio”.