Palermo, Zamparini: "Cessione reale, non c'è nessun problema"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

L'ormai ex patron del Palermo Maurizio Zamparini, intervistato da gds.it ha parlato della cessione societaria: "Non posso più parlare dell’operazione e delle strategie societarie, c’è scritto nel contratto. Posso solo parlare di calcio giocato, quindi chiedetemi giudizi sulla squadra o sull’allenatore ma non posso parlare di altro. Quello che però dire è che questa cessione è tutta reale, non c’è nessun problema, va tutto bene, potete restare tranquilli".