Palermo, Zamparini: "Con Ponte trattativa molto avanzata"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini è tornato a parlare della questione societaria sulle colonne del Giornale di Sicilia: “Con Ponte ci sono contatti giornalieri e nella prossima settimana ci incontreremo nuovamente, siamo molto avanti con il lavoro per l'ingresso del suo fondo nel Palermo in attesa di investitori più forti che possano fare un Palermo migliore. Follieri? Non c'è alcuna garanzia da parte sua, se ci fossero state le dovute garanzie le cose sarebbero state diverse. Il giorno in cui porterà garanzie reali, documenti bancari allora si potrà fare qualcosa. Ne sarei felice, ma al momento non abbiamo visto nulla. - continua Zamparini parlando poi delle prima due giornate – Non si può dire ancora nulla, ho visto la squadra dell'anno passato con amnesie difensive. Però abbiamo creato molto davanti. Tedino? Non si parla del suo futuro, l'allenatore ha il gruppo dello scorso anno, ma con riserve migliori e serve solo trovare la convinzione di squadra per giocare con autorità”.