Palermo, Zamparini: "Follieri ha un'esclusiva ma non è prevista penale"

Intervistato dal Giornale di Sicilia, il patron rosanero Maurizio Zamparini ha chiarito la situazione relativa alla cessione societaria dopo le notizie di ieri. Queste le sue parole, riportate da TuttoPalermo: "Follieri? La sua è una lettera d’intenti. Lo vedo favorevolmente, ma naturalmente prima deve portare le garanzie che io e Anania chiediamo da mesi. Penali? Macché penali, non ce ne sono. Come fanno a essercene senza un accordo? Ho concesso solo una esclusiva fino al 24 ottobre in attesa delle garanzie. Ponte? Siamo sempre in contatto, sicuramente ci sentiremo, ma per ora ho dato la priorità a Follieri. Ovviamente non si tratta di un contratto impegnativo, ognuno può fare quello che vuole. Chi porta le garanzie, prende il Palermo. Gli americani? Sto lavorando anche per loro".