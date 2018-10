Palermo, Zamparini: “Follieri racconta fandonie”

16:29 - Il segretario generale della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a TMW della sentenza del TAR: “Sentenza? L'unica cosa che mi viene in mente di dire è che se avessero seguito quello che avevamo detto noi lo scorso 10 agosto non ci sarebbe stato questo disastro. (…) Mi auguro...

Le pagelle del V. Plzen - Hrosovsky non basta, Limbersky insidioso

Oggi in TV, continua la Champions: tocca a Inter e Napoli

Champions League, le partite in programma

Foto prodezze Totti in mostra al Dolce Vita Gallery

Fotonotizia - La rifinitura della Lazio prima della partenza per Marsiglia

Juventus, Dybala in gol anche su social: "Ben fatto"

Lazio, l'ex Pancaro: "Europa? Si può arrivare in fondo. Punto su Correa"

Genoa, sotto osservazione le condizioni di Favilli: l'attaccante è in recupero

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini dopo che è saltata la trattativa per la cessione del club a Raffaello Follieri ha risposto duramente, e in maniera stringata, al comunicato della società che fa capo al finanziere pugliese: “Leggiamo con sorpresa le fandonie raccontate dal signor Follieri. - si legge nella nota - Seguirà un mio comunicato e uno dell’avvocato Anania su quanto avvenuto con il signor Follieri ed i suoi rappresentanti”.

