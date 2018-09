Palermo, Zamparini: "Giocatori contro Tedino. Stellone nome gradito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini ha parlato sulle colonne de Il Giornale di Sicilia dell'esonero di Bruno Tedino e del ritorno in panchina di Roberto Stellone: “La partita di Brescia è stata un disastro, mi è sembrato che i calciatori giocassero contro il mister e anche per questo abbiamo deciso di prendere provvedimenti. - continua Zamparini – Dai sondaggi fatti da Foschi nello spogliatoio abbiamo capito che Stellone era un nome gradito alla squadra. Ecco forse uno dei problemi incontrati da Tedino in questo periodo”.