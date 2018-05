Palermo, Zamparini ha incontrato un gruppo americano per la cessione

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini nei giorni scorsi ha incontrato in Friuli i rappresentanti di un gruppo di imprenditori americano, non riconducibili a Frank Cascio, interessati ad acquistare il club siciliano. Il gruppo sarebbe attivo nel settore bancario e immobiliare e avrebbe presentato una lettera d'intenti con le adeguate garanzie e clausole di riservatezza. Lo riporta il Giornale di Sicilia spiegando che la trattativa è alla fase embrionale e solo dopo i play off l'affare potrebbe decollare.