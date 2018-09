Palermo, Zamparini: "In stagione altri 15 milioni. Vogliamo la A"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

“Abbiamo deciso di immettere nella stagione in corso 15 milioni nel capitale". Maurizio Zamparini non lascia ma rilancia. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, il patron del Palermo non si nasconde: "È uno sforzo economico che la proprietà intende fare per andare in Serie A". La priorità, spiega il quotidiano, è quella di chiudere la trattativa con Antonio Ponte il prima possibile.