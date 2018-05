Palermo, Zamparini incorona La Gumina: "Ricorda il primo Immobile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini dalle colonne del Corriere dello Sport ha elogiato l'attaccante Antonino La Gumina autore di una doppietta contro la Ternana nell'ultimo turno: “Non è periodo di mercato e di valutazioni perché siamo concentrati sulla promozione in Serie A, ormai non ci resta che vincere e poi tirare le somme. - spiega Zamparini – Nino mi ricorda il primo Immobile perché ha le stesse caratteristiche e sono contento della sua prestazione. Lotta come un forsennato e sono certo che farà altri gol”.