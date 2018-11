Palermo, Zamparini: "Momento clou per la cessione. Niente domande"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini ha spiegato al Corriere dello Sport di non voler più commentare le voci di cessione del club: “Non voglio più parlare della cessione del Palermo perché è un momento clou. Finché non ci sarà il closing non dirò altro, quindi non fatemi domande. L’argomento principale piuttosto riguarda quello che il Palermo fa di positivo in campionato“.