Palermo, Zamparini: "Obbligati a conquistare la A. Ma occhio al Venezia"

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini ha parlato dalle colonne del Corriere dello Sport in vista della sfida contro il Venezia, club di cui è stato presidente: “Sono stato per 15 anni alla guida dei lagunari, ma oggi ho un solo pensiero che è la promozione del Palermo. Il resto non conta e il Venezia appartiene al passato. Noi abbiamo l'obbligo di conquistare la Serie A anche se sono preoccupato perché il Venezia in questo momento è più forte. - continua Zamparini – Loro hanno un'ottima difesa, ti illudono che sei tu a fare la partita per poi colpirti con le palle inattive o il contropiede, giocano come fa il gatto col topo e per questo servirà grande attenzione e nessuna presunzione”.