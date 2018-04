Palermo, Zamparini: "Più forti di Parma e Frosinone. Voglio la A"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dalle pagine del sito ufficiale del Palermo arrivano alcune parole del patron rosanero Maurizio Zamparini in vista del finale di stagione che attende la formazione di Bruno Tedino: "Sono contento per la vittoria dell'Empoli ieri sera: adesso tocca a noi non sbagliare le prossime cinque partite. Sono venuto a Palermo per parlare con la squadra e ho accontentato il tecnico, malgrado il costo, nella sua richiesta di avere un ulteriore supporto per gli assetti di gioco e che sarà Adriano Bacconi. Anche lui sa che il Palermo deve migliorare e se chiede aiuti va bene.

Le impressioni di Bacconi? Tedino mi ha detto quello che ha fatto, ha un curriculum di grande livello.

A Venezia senza Coronado e Nestorovski? Ho letto stamani un articolo che diceva che il Palermo ha avuto i migliori risultati in assenza dei propri big. Mi auguro che abbia ragione.

Se sento la gara col Venezia come un derby personale? No, a me interessa solo tornare in Serie A col Palermo. Le ultime cinque partite siano difficilissime e anzi credo lo siano ancora di più quando si ha a che fare con le formazioni in lotta per la salvezza. Speriamo che anche la fortuna ci dia una mano.

Trajkovski? In questo momento tutti devono ritrovarsi. Ho parlato con la squadra anche prima del Cittadella e i ragazzi sono convinti delle proprie qualità. Devono giocare da squadra e non come undici giocatori singoli. In vista di Venezia mi preoccupa la pressione del dover vincere: dovremo essere tranquilli per proporre il Palermo che in stagione abbiamo visto, ad esempio, contro Bari e Avellino ovvero un Palermo consapevole di essere più forte. Inzaghi è un tecnico molto bravo, esperto, ma che gioca di rimessa. Sta ai giocatori dimostrare determinazione.

La Gumina? Sta dimostrando di essere un ottimo realizzatore, deve inserirsi ancora meglio nel gioco.

Quante possibilità ha il Palermo per il secondo posto? Secondo me siamo nettamente più forti di Parma e Frosinone, il calendario non è dei più difficili, per questo dipenderà molto dalla testa dei giocatori. Non dovremo concedere nulla".