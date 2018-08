© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini ha parlato alla stampa affrontando vari temi dalla situazione societaria al mercato: “Daniela De Angeli è provvisoriamente il presidente del consiglio, non il presidente del Palermo calcio. É una cosa diversa, una situazione provvisoria in cui gestirà la parte amministrativa della società con potere di firma. Cessione? Sto trattando con due cordate per la vendita della società. Una fa capo a Follieri che ha depositato un foglio di carta come Baccaglini a titolo di garanzia, non i 40 milioni di cui si parla, l'altra è una cordata americana che reputo più sicura e ha un rappresentante di alto livello che ha lavorato come alto dirigente alla Q8. - continua Zamparini come riporta Tuttopalermo.net - Mercato? Se non dovesse andar via nessuno abbiamo una delle squadre più forti del campionato, con la difesa più forte di Serie B. Tedino ha la mia fiducia, ma dobbiamo vedere i risultati perché anche l'anno scorso aveva la mia fiducia, ma poi il campionato è andato come è andato. Per Nestorovski e Aleesami sono arrivate buone offerte, ma il mercato è stato quello che è stato. Svincolati? Penso di no, non interverremo anche perché il lavoro svolto da Foschi è stato ottimo”.