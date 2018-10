Palermo, Zamparini: “Spero di chiudere con Follieri. Poi mi farò da parte”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la mossa da parte del gruppo guidato da Raffaello Follieri, che nella giornata di ieri ha rimpinguato le casse della società creata per acquistare il Palermo con 45 milioni di euro, la trattativa con il patron rosanero Maurizio Zamparini sembra aver vissuto una nuova accelerazione come spiega anche lo stesso proprietario del club siciliano a La Repubblica: “Domani (oggi Ndr) sarò a Milano per incontrare il mio legale che mi illustrerà gli esiti di questo incontro e spero di chiudere con Follieri. Le trattative che ho in corso sono tutte importanti, ma quella di Follieri è in uno stato più avanzato. Le altre sono operazioni finanziarie più a lungo termine mentre Follieri ha già pronto un suo organigramma e una squadra di professionisti di grande valore. - conclude Zamparini - Inoltre, lui farebbe il presidente in prima persona così come ho fatto io quando ho acquistato il Palermo e questo mi permetterebbe di farmi da parte”. L'altra trattativa di cui parla Zamparini è con un gruppo quotato in borsa, ma di cui non si conosce il nome, che sta lavorando a fari spenti pronto a subentrare qualora la trattativa con Follieri dovesse saltare.