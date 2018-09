Palermo, Zamparini: "TAR? Otterremo un grosso risarcimento danni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport il patron del Palermo Maurizio Zamparini ha parlato della decisione del TAR di respingere l'istanza cautelare nell'ambito del caso Frosinone lasciando i ciociari in Serie A: “Otterremo un grosso risarcimento danni, non so quando. In un paese normale, dopo la partita di Frosinone, una vergogna mondiale, noi dovevamo essere in A e il Frosinone in B. - continua Zamparini parlando poi del cambio di società – Ponte si è proposto come presidente e a me sta bene perché ruota intorno al calcio, lo vedo spesso e sto valutando il suo progetto. Follieri preme ancora e c'è una cordata americana, non ho nulla in contrario purché investano nel Palermo. Ponte da presidente cercherà chi possa entrare in società. Zamparini deve comunque andare via, anche se ha dato tutto per il Palermo“.