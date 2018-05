Palermo, Zamparini: "Vittoria importante. Felice per La Gumina e Rolando"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini al sito ufficiale rosanero ha parlato della vittoria conquistata contro la Ternana: "Con la Ternana una partita importantissima per noi per rimanere ancora in corsa per la promozione diretta, mi hanno fatto impazzire negli ultimi 15 minuti dove la squadra si è disunita, e io penso sia sempre dovuto ad una preparazione atletica che viene da lontano sbagliata. Sono molto felice per La Gumina e Rolando: La Gumina sta confermando il suo valore di realizzatore e sono molto felice per lui, per la società e per la città di Palermo visto che è un palermitano. Per Rolando lo stesso, è un ragazzo che abbiamo tenuto in disparte, che è stato spesso fuori, merito di Stellone ma soprattutto ho visto la squadra tonica per 80 minuti“.