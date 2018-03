Palermo, Zamparini vuole la A. Tedino deve dargliela

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - Dopo la debacle dello scorso anno finita con la retrocessione in Serie B per il Palermo è iniziato un nuovo ciclo tecnico. Mentre lavorava alla cessione del club (temporaneamente accantonata) Maurizio Zamparini si è mosso per dare alla sua squadra, oltre a giocatori di qualità assoluta per la categoria, anche un tecnico che potesse fornire al gruppo una identità precisa. La scelta è ricaduta su Bruno Tedino, artefice dell'ascesa negli ultimi anni del Pordenone in Serie C. Il passo dalla provincia friulana alla più grande piazza della Sicilia è stato lungo e tuttora complesso. L'obiettivo Serie A però è alla portata.

LA SITUAZIONE ATTUALE - In caso di promozione diretta dei rosanero, attualmente a -3 dal secondo posto, la posizione del tecnico sarebbe difficilmente contestabile. Discorso diverso in caso di playoff o di permanenza per un'altra stagione in Serie B. Zamparini è solito non concedere grandi margini di manovra ai propri allenatori.

Contratto fino al 2019

Permanenza: 50%