Palombi sulla Salernitana: "Ho dato tutto, esperienza che farà crescere"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Simone Palombi ha parlato delle sue speranze per il futuro tracciando anche un breve bilancio della sua avventura con la maglia della Salernitana: "Da parte mia c’è stato il massimo impegno per far bene, non tutti gli anni le cose vanno come uno vorrebbe. Quella alla Salernitana è un’esperienza che mi farà crescere dal punto di vista caratteriale", riporta Tuttosalernitana.com.