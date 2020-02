Palombi un'arma in più per la Cremonese

Che il 2020 non sia un anno normale, Simone Palombi se ne sarebbe dovuto accorgere già il 14 gennaio. Perché nella prima gara ufficiale l’attaccante ora alla Cremonese è tornato a casa, all’Olimpico, per affrontare negli ottavi di Coppa Italia la ‘sua’ Lazio. L’ha squadra per cui tifa, in cui è cresciuto e dove, un giorno, magari vorrà tornare. In quel match non ci fu storia, tanta era la differenza tra le due squadre. Così il classe '96 come tutta la squadra di mister Rastelli si è rimessa a testa bassa a lavorare per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica di Serie B. I punti sono 23 (17° posto) ma con una partita in meno, quindi ancora in piena corsa per una salvezza tranquilla considerando che Venezia (16°), Empoli (15°) e Juve Stabia (14°) sono rispettivamente a 27, 27, 28 con una gara in più. Insomma il tempo e il modo di rialzarci ci sono per la Cremonese, che dopo due pareggi consecutivi nel nuovo anno, nell’anticipo di venerdì ha perso 3-4 in casa contro il Pisa, in gol negli ultimi istanti.

La beffa è stata grande ma piangersi sugli errori commessi non ha mai portato a nulla di costruttivo. Meglio provare a prendere gli aspetti positivi: i gol segnati (mai in campionato la Cremonese aveva fatto 3 gol in una partita) e il ritorno tra i marcatori di Simone Palombi. Uno che la porta la vede, la sente. Indipendentemente dalla categoria o dalla piazza, nelle ultime stagioni ha sempre centrato l’obiettivo. Alla sua prima esperienza dopo la Primavera, è stato decisivo per l’incredibile rimonta della Ternana di Liverani, che da spacciata è riuscita a salvarsi in B grazie alle 8 reti del ragazzo di Tivoli. L’anno scorso, invece, a maggio ha festeggiato a Lecce una storica promozione in Serie A, arrivata al termine di una grande cavalcata in cui lui ci ha messo lo zampino per 8 volte (più 1 assist). Questa potrebbe essere una grande garanzia per tutta la Cremonese, partita a inizio stagione con l’obiettivo di salire e invece ferma tra le sabbie mobili delle ultime posizioni. Basta poco per uscirne e per rialzare la testa dopo mesi difficili. E se Palombi si confermerà come accaduto sempre in passato, oltre all’aiuto degli altri giocatori di livello quali Ciofani e Ceravolo, la Cremonese potrà veramente sperare di ripartire.