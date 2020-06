Paolo Rossi esulta col suo Vicenza: "Non possiamo festeggiare ma dentro siamo felici"

vedi letture

Tre anni dopo l’ultima volta il Vicenza è nuovamente in Serie B. Un traguardo concretizzatosi ieri al termine del Consiglio Federale ma meritato nell’arco di tutta la stagione. Dalle colonne del Corriere Veneto arrivano anche le parole di gioia di Paolo Rossi, campione del Mondo del 1982 che proprio dal Lanerossi ha mosso i primi passi nel calcio che conta, oggi ambasciatore del club e membro del CdA: “E’ un passo avanti importante, il coronamento del lavoro della società che ha investito in termini economici, umani e di gestione. Non possiamo festeggiare ma dentro il cuore siamo felici, questo momento è nostro e lo condividiamo coi tifosi. Sono felice per i calciatori, per Mimmo, per la società. E mi piace il fatto di poter dire: c’ero anch’io”.