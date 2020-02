Paolucci: "Contro il Pescara l'esame di maturità per la mia Entella"

© foto di Federico Gaetano

Le ultime cinque giornate di Serie B per la Virtus Entella hanno fatto registrare una sola vittoria, in casa del Cittadella, tre pareggi e la sconfitta dell'ultimo turno disputato in casa del Frosinone. Il prossimo weekend metterà di fronte ai Diavoli Neri il nuovo Pescara di Nicola Legrottaglie. "E' l'ora di sbloccarsi e di fare un bel passo in avanti in classifica - ha spiegato dalle colonne de Il Secolo XIX il centrocampista dei liguri Andrea Paolucci -. La Serie B è sempre un campionato difficile ed equilibrato ma quest’anno lo è ancora di più e bisogna arrivare prima possibile alla quota salvezza per togliersi tutti i problemi. Abbiamo sbagliato il primo tempo di Livorno, poi c’è stata una crescita costante di rendimento, compresa la gara di sabato scorso a Frosinone anche se poi è finita male. Quello contro il Pescara è un esame importante, da superare a pieni voti".