Parigini sull’addio al Torino: “Via per il progetto tecnico. Mi dispiace”

L’esterno d’attacco Vittorio Parigini, neo acquisto della Cremonese, ha parlato del proprio addio al Torino, la squadra in cui è cresciuto e sperava di poter scrivere un pezzetto di storia: “Ho fatto tutte le giovanili in granata, mi sento torinese, ma le dinamiche sono cambiate quando c’è stato il mancato rinnovo, che non è stato per questioni economiche, ma per il progetto tecnico. Ho ricevuto tanto affetto dai tifosi granata e li ringrazio. Mi è dispiaciuto andare via,ma il calcio è anche questo. - continua Parigini come riporta Cuoregrigiorosso.com - Infortunio? Ho letto che non stavo bene, che avevo avuto un infortunio grave, ma non era così. Mi sono fatto male, ma ad agosto ero guarito e poi sono stato messo fuori rosa e ho dovuto aspettare gennaio per giocare. Scendo in Serie B con umiltà e per dare una mano a questa stagione. Sono venuto qui per non restare fermo 5 mesi, ma sono carico e motivato. Non sono Cristiano Ronaldo, ma spero che il mio contributo possa dare la scossa”.