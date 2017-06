Parma, ag. Calaiò: "Il suo futuro dipende dal club, non da noi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Interpellato da ParmaLive.com, Umberto Calaiò ha parlato dell'impresa compiuta dal Parma ai playoff, ma anche del futuro del fratello-assistito Emanuele: "L'obiettivo del club era quello di salire il prima possibile in B, e direi che è stato raggiunto, seppur attraverso i playoff. Come ha detto il buon Nocciolini, 40 giorni in più di lavoro sono serviti a centrare il traguardo sperato. Brava la società, bravi tutti: anche i giocatori, l'allenatore e i direttori che c'erano prima. A questo proposito, ho apprezzato molto il fatto che Faggiano abbia sottolineato come il merito sia anche di chi c'era prima: questo è sinonimo di umiltà e intelligenza".

In una recente intervista, Emanuele ha detto che al 90% rimane a Parma. Per l'altro 10% quanto si dovrà aspettare?



"La volontà di rimanere c'è tutta, sin dall'inizio c'era la disponibilità a terminare la carriera in Emilia, però il calcio è fatto di tante piccole cose. E' ancora presto per poterne parlare".

Alcune voci parlano di un Calaiò in partenza. Peraltro il Parma sta vagliando i profili di diversi attaccanti...

"Noi siamo contenti del fatto che le società ci cerchino ancora, però la nostra volontà è ben chiara, perciò finché il Parma vorrà tenerci, saremo ben felici di rimane. Quando e se la società deciderà di prendere altre strade, ce lo comunicherà. Ma, ripeto, il nostro desiderio è quello di proseguire il cammino a Parma".

Quindi qualcuno ha già bussato alla vostra porta:

"Le punte sono sempre molto ricercate. Soprattutto le nobili decadute hanno voglia di andare sull'usato sicuro... Ribadisco che la nostra volontà è quella di continuare il percorso col Parma. In ogni caso il futuro del giocatore non dipenderà da noi, ma solo ed esclusivamente dalla volontà del club. E' chiaro che la carta d'identità non si può nascondere, però Emanuele è un grandissimo professionista che si cura in tutto e per tutto. Quindi, anche se la carta d'identità dice 35 anni, io credo che abbia ancora forza ed energie importanti".