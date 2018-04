Parma, ag. Calaiò: "Palermo? A gennaio aveva le valigie in mano"

© foto di Federico Gaetano

L'agente Umberto Calaiò ha parlato ai microfoni di Zona Vostra-TRM tornando sul possibile passaggio del fratello Emanuele Calaiò dal Parma al Palermo a pochi giorni dalla tripletta che ha steso i rosanero: “A gennaio Zamparini si è tirato indietro nella trattativa per portare Emanuele al Palermo, il patron poi ha virato su Di Carmine anche se noi credevamo fortemente a questo ritorno in città. Ci sono stati sondaggi fino all'ultimo minuto di mercato e noi avevamo le valigie in mano. Poi all'ultimo momento la società ha deciso di fare un mercato conservativo e virato verso altri”.