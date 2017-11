Parma, ancora a parte Di Cesare e Ceravolo nell'allenamento di oggi

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non cambia nulla per quanto riguarda l'infermeria del Parma, almeno rispetto agli ultimi tempi. Come al solito, mister D'Aversa ha potuto avere a disposizione quasi l'intero gruppo, con le eccezioni rappresentate da Valerio Di Cesare e Fabio Ceravolo. Come riportato dal sito ufficiale degli emiliani, infatti, il difensore romano ha alternato terapie a una sessione personalizzata. L'attaccante ex Benevento, invece, ha proseguito il proprio percorso di riabilitazione dopo l'intervento chirurgico.