Parma, Calaiò: "Contro il Foggia reazione da gruppo vero"

Intercettato dai colleghi di Tv Parma, Emanuele Calaiò ha così espresso il suo pensiero sull'inedita coppia con Fabio Ceravolo: "Mi sono trovato molto bene come ho sempre detto, lui è un destro e io un sinistro, lui attacca di più la profondità mentre io vengo più incontro e si è visto in due-tre opportunità in cui abbiamo adottato questo schema, ha messo lo zampino in quasi tutti i gol. Siamo contenti dell'approccio che abbiamo avuto nel secondo tempo con tutti i subentrati anche, quindi vuol dire che lo spirito di gruppo c'è".

Ti aspettavi di non giocare?

"Si, con tutte queste partite ravvicinate ci sta che il mister faccia delle scelte in base alla condizione fisica e faccia rifiatare chi ha sempre giocato. Non è un problema, l'importante è aver vinto".

Al termine del match c'è stato un alterco con Dezi?

"Ma no, non è successo niente. Sono cose che capitano in una partita tesa dopo la sconfitta di Chiavari, visto che non abbiamo chiuso la partita quando potevamo e per un attaccante c'è sempre la voglia di segnare per mettere il risultato ancora più al sicuro. E' un aspetto da migliorare nel nostro gioco, capitalizzare le occasioni create".