Parma, Calaiò: "Gol per Astori. Spero di giocare insieme a Ceravolo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Emanuele Calaiò ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la rotonda vittoria del Parma sul campo del Pescara: "Di dediche dovrei farne molte, questo gol voglio dedicarlo ad Astori. La sua vicenda ci ha sconvolti, anche se non lo conoscevo personalmente. Il primo pensiero va a lui, poi alla mia famiglia e ai miei figli. Spero di andare avanti ancora a lungo, la passione c'è ancora, finché stai bene fisicamente è giusto continuare. Oggi è stata una giornata speciale, oltre al centesimo gol abbiamo ottenuto una vittoria netta, importante per il prosieguo della stagione. Con Ceravolo ho un ottimo rapporto, scherziamo spesso, è normale che quando uno gioca l'altro sia scontento. Speriamo di giocare qualche partita insieme, stiamo bene e per il mister non è facile. Siamo un gruppo unito, se in questo momento arrivano i risultati è difficile per un allenatore cambiare".