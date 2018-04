Parma, Calaiò: "Otto finali per sognare. Tifosi stateci vicino"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti del Parma Emanuele Calaiò ha parlato del momento positivo della squadra e del rush finale per la promozione: “Mancano otto finali e dobbiamo pensare a una gara per volta. Ho sempre detto che è dura giocare contro le squadre che si devono salvare rispetto magari a quelle che ci stanno davanti. Veniamo da risultati importanti e siamo contenti di questo, ma bisogna dare continuità e avere umiltà perché ancora non abbiamo fatto nulla. - continua il centravanti a Tv Parma - Non pensiamo al calendario, pensiamo prima al Cittadella poi all'Ascoli. Tifosi? Abbiamo bisogno di loro e invito la gente a venire numerosa allo stadio e stringersi attorno a noi per continuare a sognare”.