Parma, Calaiò: "Vogliamo essere i guastafeste della Serie B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni dai microfoni di Radio CRC. Ecco quanto evidenziato da ParmaLive.com: "La Serie B è un campionato difficile, sappiamo che ci sono squadre più attrezzate di noi ma vogliamo fare i guastafeste. Vogliamo arrivare ai playoff per poi giocarcela, tutto può succedere. Spero di dare il mio contributo alla causa, ho recuperato da un infortunio al polpaccio e da qui a fine campionato aiuterò i miei compagni. Vorrei riportare il Parma in Serie A, come è successo quando giocavo nel Napoli".