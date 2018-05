Parma, Carra: "Questa società cresce, lo dicono i fatti"

Dalle colonne della Gazzetta di Parma si apprende la soddisfazione dell'amministratore delegato del club ducale Luca Carra in seguito all'acquisizione del Centro Sportivo di Collecchio: "Stiamo dimostrando con i fatti che continua il lavoro di programmazione per il futuro della società. Il centro sportivo, per noi, era un passaggio fondamentale e un investimento fortemente voluto. Ed è un segnale importante perché il Parma non è finito a Cesena. Tutto andrà avanti come programmato in vista delle prossime stagioni. La società lo dice non solo con le parole, ma anche con i fatti".