Parma, Ceravolo: "Dedico il gol alla società, che mi ha aspettato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in mixed zone, il centravanti del Parma Fabio Ceravolo ha espresso tutta la propria gioia per il preziosissimo successo ottenuto quest'oggi al cospetto della Ternana, come rileva ParmaLive.com: "Oggi sono veramente felice, spero di poter dare il mio contributo alla squadra fino al termine del campionato. La partita odierna era decisiva, non potevamo permetterci altri passi falsi come quello di Vercelli. Oggi abbiamo sfruttato il fattore campo e meritato la vittoria, dobbiamo continuare così".

Ciciretti ti ha cercato moltissimo.

"Sì, Amato si è sacrificato molto in quel ruolo. Ha retto anche fisicamente: mica come me, che invece sono uscito per crampi (ride, ndr). Lo spirito è quello giusto: anche oggi c'è stata la dimostrazione del fatto che remiamo tutti verso un unico obiettivo. Ci fa piacere essere lì, ma non guardiamo la classifica. Dipende tutto da noi".

Il Frosinone non vi ha fatto un regalo.

"Ho sentito che ha vinto all'ultimo minuto, però noi pensiamo solo alle nostre partite. I conti li faremo all'ultima giornata. Abbiamo un piccolo vantaggio, cercheremo di tenercelo stretto".

E se a Cesena giocassero gli stessi di oggi?

"Questo non lo so. Giocheremo tra 5 giorni, ci rimetteremo a posto tutti, anche chi ha giocato oggi: il mister sceglierà l'undici migliore".

Oggi avete archiviato la pratica Ternana con grande personalità.

"Prima sblocchi la partita e prima la indirizzi verso la vittoria. A loro sarebbe andato bene anche un pari. Siamo stati bravi e cinici".

Hai conquistato definitivamente il Tardini.

"Ne approfitto per ringraziare pubblicamente i tifosi, mi hanno sempre aspettato. Mi sento in debito con loro, spero di dar loro altre gioie".

A chi dedichi il gol?

"Alla società, perché mi ha aspettato. Capisco che non è stato semplice, però voglio recuperare il tempo perso. Mi hanno sempre fatto sentire importante".

Nell'esultare hai mostrato la maglia di Munari.

"Già a Vercelli avevamo preparato delle maglie dedicate ad Ale e Gianni: oggi entrambi ci sono stati vicini. Munari ha subito un infortunio più grave, si merita questa dedica perché ha lottato come noi".

Cosa servirà a Cesena?

"Servirà la cattiveria. Nelle ultime gare non serve essere belli ma concreti, dovremo essere spietati. Dobbiamo vincere, senza fare calcoli".

Quanto ti manca per essere al top?

"Difficile dirlo a tre giornate dalla fine, ma quando vengo chiamato in causa cerco di dare il 100%. Oggi ho fatto 70' buoni, spero di fare altrettanto bene nelle prossime tre partite".