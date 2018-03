Parma, Ceravolo: "Più difficile col Foggia in 10. Sono pronto, al 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dalla vittoria contro il Foggia, l'attaccante del Parma Fabio Ceravolo ha parlato a Tv Parma del momento dei crociati, come riportato da parmalive.com: "Paradossalmente abbiamo avuto più difficoltà quando loro erano in dieci anzichè in undici, forse perché avevamo preparato la partita con quel modulo di gioco, invece loro mettendosi a quattro dietro io soprattutto non ho avuto gli spazi che prevedevo. Dovevamo avere il pallino del gioco, ma abbiamo avuto un periodo di assestamento anche se dovevamo fare di più, pur avendo concesso pochissimo a loro che hanno avuto solo un paio di punizioni. È stato bravo anche Frattali a lanciarmi in profondità in uno schema che proviamo spesso in allenamento".

Come stai fisicamente?

"Mi sento pronto al 100%. Sono un paio di mesi che mi alleno con il gruppo e mi sono stati vicini tutti in quei mesi di sofferenza in cui vedevo i miei compagni giocare, ma ormai è passato".