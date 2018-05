Parma, Ceravolo: "Spero la Ternana riesca a salvarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Ceravolo, decisivo ieri nella sfida contro la Ternana, ha parlato così ai microfoni di Mep Radio dopo il gol che condanna la sua ex squadra alla retrocessione, a meno di clamorose sorprese nelle ultime tre giornate di campionato. Si parla subito dell'errore di Sala: "Per noi era una grande occasione, che sono riuscito a sfruttare, poi subito il secondo e la partita è andata dove volevamo noi. Grandi giocate? Mi fa piacere essere ricordato bene, ho Terni nel cuore e mi dispiace essere la loro bestia nera, però gioco per il Parma. Per la Ternana la partita decisiva loro era con il Pescara, ora hanno tre finali, spero riescano a salvarsi".