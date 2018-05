Parma, Ciciretti esulta dopo l'1-0 al Bari: "Un'altra grande vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal proprio account Instagram, l'attaccante del Parma Amato Ciciretti ha esultato per la vittoria di ieri col Bari, postando una propria foto in partita e commentando con un sintetico ma esplicativo: "Altra grande vittoria!". L'ex fantasista di Messina e Benevento sta finalmente trovando continuità dopo i tanti infortuni, e il suo apporto alla causa crociata sta diventando man mano tangibile: ieri, anche un gol sfiorato su calcio di punizione per il numero 8 gialloblù.