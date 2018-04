Parma-Cittadella, Vacca titolare nella metàcampo di D'Aversa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' stata comunicata la formazione ufficiale del Parma, scelta da Roberto D'Aversa per affrontare il Cittadella. Confermatissimo il 4-3-3, nonostante le tante assenze che hanno falcidiato i crociati. In particolare, vedremo dal 1' Antonio Vacca in cabina di regia, e al suo fianco agiranno Munari e Barillà. Solo panchina per Dezi, con l'ex Bari che non si è allenato in modo continuativo durante la settimana. In attacco c'è Calaiò, assistito da Insigne e Di Gaudio. Nel Cittadella c'è invece Arrighini al posto di Kouamè, dato come titolare alla vigilia. Di seguito, gli schieramenti ufficiali:

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Munari, Vacca, Barillà; Insigne, Calaiò, Di Gaudio.

A disposizione: Nardi, Dini, Mazzocchi, Ciciretti, Baraye, Frediani, Anastasio, Sierralta, Dezi, Mastaj.

Allenatore: D'Aversa.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Pelagatti, Adorni, Varnier, Pezzi; Settembrini, Iori, Pasa; Schenetti; Strizzolo, Arrighini.

A disposizione: Paleari, Vettorel, Pasa, Lora, Schenetti, Maniero, Fasolo, Vido, Kouamé.

Allenatore: Venturato.