Parma, D'Aversa: "Approfittiamo delle difficoltà del Pescara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara: “È stata una settimana positiva. Il fatto di non aver giocato ci dovrà far riattaccare subito, ci può essere una partenza rallentata e ripartire dall'atteggiamento di Salerno. Quando c'è il cambio dell'allenatore c'è una scossa. Abbiamo lavorato su di noi senza sapere il sistema di gioco del Pescara, ma i ragazzi si adegueranno a qualsiasi sistema di gioco. Loro vengono da un momento di difficoltà, dovremo essere bravi a non farli ripartire e approfittare delle loro difficoltà. Sicuramente la Serie B porta a un dispendio di energie, poi a volte si rinviano le partite per il meteo ed è chiaro che bisogna lavorare con intelligenza. Credo comunque di avere una rosa ampia da poter affrontare diverse partite. - continua D'Aversa come riporta Parmalive.com - A livello di formazione ho diversi dubbi anche se il centrocampo, viste le assenze, è praticamente fatto. Attacco? Ceravolo è un giocatore importantissimo ma ha avuto un infortunio, ma abbiamo ritrovato la condizione ottimale di Calaiò. È lecito che abbia dei dubbi, ma posso contare su tutti".