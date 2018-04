Parma, D'Aversa: "Ciciretti e Insigne stanno crescendo, spazio per tutti"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Federico Gaetano

In vista della sfida tra Pro Vercelli e Parma, il tecnico ducale Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa per parlare della trasferta che attende domani i Crociati a Vercelli. "Se all'inizio della stagione ci avessero detto che saremmo stati qui - ha detto - ci avremmo messo la firma, ma per la partita di domani non cambia nulla, l'affronteremo con il massimo delle energie possibile concentrati solo su questo. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, erano altre le squadre che partivano con l'obiettivo di vincere, ci tengo a sottolinearlo, ma non ci deve far sentire appagati".

Il discorso diffidati, ben otto, vi condiziona? "Non dobbiamo assolutamente farci influenzare, ma anzi di non sprecare ammonizioni per cose inutili. Dal punto di vista degli infortunati abbiamo qualcosa da valutare ancora, partiranno con noi giocatori che non potranno essere schierati ma perché vogliono stare con noi. Lucarelli e Munari si sono operati da poco, Da Cruz e Scozzarella rimangono a lavorare e gli altri partono tutti".

Chi è recuperabile? "Di Cesare è out, Scavone e Dezi sono da valutare ma in questo momento non possiamo permetterci di rischiare ricadute, vedremo che scelte fare anche dopo l'allenamento di oggi".

Si aspetta una sfida simile a quella contro l'Ascoli? "E' una partita simile come situazione di classifica, sono gli episodi però a determinare l'andamento di una partita. Nella scorsa partita contro l'Ascoli siamo andati in vantaggio e in quella condizione noi siamo avvantaggiati. Non ho mai parlato di episodi arbitrali ma gradirei che i miei fossero tutelati e mi viene in mente quanto accaduto con Munari contro il Carpi, gli è partito il crociato...".

Stasera gioca il Palermo,domani il Frosinone: potrebbe condizionarvi il loro risultato? "L'ultimo dei miei pensieri è vedere cosa fanno le altre squadre, dobbiamo dedicare tutte le nostre energie alla singola partita. Ci sarà un dispendio di energie molto importante in questi giorni, sprecarle non mi interessa. Ceravolo? Viene da un periodo di inattività, è sempre meglio non partire dall'inizio in questi casi ma non ho ancora deciso. E' importantissimo che lui abbia ottenuto una condizione fisica buona, sta crescendo molto Ciciretti e Insigne, ci sarà spazio per tutti a prescindere di chi parte titolare e di chi subentra, quello è solo un discorso di gratificazione personale e il nostro obiettivo deve essere quello comune".

Vista la moria di centrocampisti, chi può essere adattabile come mezzala? "Gazzola lo ha fatto a Sassuolo, lo può fare Insigne, lo può fare Baraye che l'ha già fatto in passato. Ma non conta molto il giocatore che si può adattare perché lo ha già fatto in passato, conta la voglia di squadra. Lo ha fatto Siligardi negli ultimi dieci minuti dell'ultima gara, lo può fare anche lui".

Che partita si aspetta dal punto di vista tattico? "Loro saranno molto aggressivi, giocano bene e hanno velocità, dovremo essere pronti a far continuare il loro momento di difficoltà ma dipende da noi. Dobbiamo avere la voglia di portare a caso il risultato in tutte le maniere".

Come si affronta una squadra disperata come la Pro Vercelli? "In questo momento c'è un alto livello di autoefficacia da parte della squadra, di fronte avremo una squadra che farà di tutto per vincere. Nel girone di ritorno le squadre che lottano per salvarsi fanno un cammino diverso, noi dovremo essere bravi a pareggiare la loro determinazione, poi verrano fuori i valori tecnici".

Rimane in piedi l'ipotesi di passare al 4-2-3-1? "La formazione non l'ho mai data. Si è parlato di cambiare il sistema di gioco e ci sarebbe da adattare Barillà, piuttosto preferisco mantenere un sistema che ci ha portato lontano".