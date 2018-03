Parma, D'Aversa: "Con l'Entella gara veloce. Di Cesare convocato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalla sala stampa di Collecchio Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha analizzato il match di domani contro la Virtus Entella (fonte ParmaLive.com): "Arriviamo alla gara dopo una bella settimana di allenamenti, abbiamo lavoro con entusiasmo e serenità. In ogni caso siamo consapevoli che con l'Entella sarà una partita difficile. C'è l'incognita campo: è un terreno di gioco sintetico, dobbiamo trovare la mentalità giusta già nel riscaldamento. Vacca titolare? La squadra viene da un risultato importante, però le valutazioni le devo fare sempre a trecentosessanta gradi. Antonio non è ancora al 100%, ma sono valutazioni che farò fino alla fine. Per la gara che ha fatto a Pescara, molto probabilmente giocherà di nuovo Munari in quel ruolo. L'Entella? Dobbiamo essere bravi a capire che sarà una gara diversa rispetto a Pescara. Mentalmente dobbiamo essere pronti a fare una gara veloce contro una squadra che farà di tutto per uscire da un momento di difficoltà. Dipenderà da noi, dobbiamo far sì che il loro momento di difficoltà continui. Meno pressioni dopo la gara con l'Empoli? Credo che con quella gara si sia toccato il fondo. Da allora siamo ripartiti con delle belle prestazioni e poi con dei risultati positivi. La vittoria è la migliore medicina, guarisce tutto. Ora non possiamo permetterci di sbagliare, dobbiamo affrontare ogni gara come fosse una finale. A Chiavari è una prova di maturità. Di Cesare? Sarà convocato. A parte Ciciretti e Scozzarella sono tutti convocati. Anche se Insigne oggi si è fermato anzitempo per una problematica: è da valutare".