Parma, D'Aversa: "Contento per la prestazione dei ragazzi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il Parma non aveva mai vinto a Novara, ma la vittoria è importante per la classifica. Avevamo di fronte una squadra importante, sono contento per la prestazione dei ragazzi. E' una fortuna avere in panchina dei giocatori che potrebbero essere titolari ovunque. Abbiamo fatto un primo tempo di qualità, nel secondo tempo abbiamo sofferto ma in Serie B è normale. I ragazzi hanno portato il bottino a casa e questo è merito loro, nonostante la sofferenza. Dobbiamo sfruttare di più le possibilità che ci capitano, come successo soprattutto nel primo tempo, è questo il difetto che posso trovare ai miei ragazzi".