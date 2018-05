Parma, D'Aversa: "Crediamo al 2° posto, ma non dipende solo da noi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bari, gara che potrebbe essere decisiva per la corsa al secondo posto, tornando anche sulla sconfitta di Cesena: “Lo stato d'animo dello spogliatoio dopo Cesena era di delusione per come è andata, come è finita. Ai ragazzi ho detto di superarla e di tenere presente il percorso fatto dopo le problematiche di quest'anno. Arrivare a giocarsi una partita così importante è motivo di soddisfazione, ma è andata male e ora dobbiamo ripartire da questa sfida difficilissima contro il Bari. Abbiamo dimostrato di avere le potenzialità di poterci rifare, non ci sentiamo appagati e dobbiamo pensare solo ai tre punti anche se sappiamo di dipendere anche dagli altri. Credere al secondo posto è obbligatorio e comunque dobbiamo migliorare la classifica. Critiche? Ho letto e sentito tantissimi commenti, ma non conta il sistema di gioco bensì solo la voglia di portare a casa il risultato. Noi non abbiamo chiuso la gara e quello ha fatto la differenza. - continua D'Aversa come riporta Parmalive.com - Il Bari ha una squadra molto forte, utilizza due sistemi di gioco e ha un tecnico molto preparato che cerca sempre di fare calcio. Avremo di fronte una squadra forte, costruita per obiettivi importanti, nonostante gli otto assenti ci giocheremo le nostre carte per vincere la partita. Grosso? Quando si va in campo l'amicizia non conta anche se fa piacere affrontate un collega con cui sono cresciuto, mi farà piacere rivederlo ma credo che sia io sia lui vogliamo portare a casa il punteggio pieno”.