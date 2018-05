© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa si è espresso ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Spezia e Parma: "Dobbiamo pensare alla nostra partita, che è già complicata. Dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti, poi tireremo le somme. I rimpianti ci sono stati dopo alcune partite, come a Cesena, ma se siamo arrivati all'ultima a giocarci la promozione significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. Comunque vada questo gruppo deve essere orgoglioso di quanto ha fatto, soprattutto se analizziamo tutto quello che è successo in questa stagione, compreso quanto accaduto a Di Cesare. Dobbiamo concludere in bellezza, poi vedremo".