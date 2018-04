Parma, D'Aversa: "Dopo Empoli c'è stata una svolta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raggiante in volto e col petto gonfio di soddisfazione, Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni dei giornalisti in sala stampa nel post gara col Frosinone, come riporta ParmaLive.com: "Non sappiamo come stanno gli infortunati, domani mattina valuteremo. Per Dezi e Di Cesare, vedremo le valutazioni mediche. Siamo partiti forte, bravi a procurarci il rigore e bravissimi a spingere anche dopo l’errore. Anche a livello di autostima siamo più convinti di ciò che facciamo. I ragazzi sotto l’aspetto della fisicità e della prestazione hanno dato tutto e di questo siamo tutti soddisfatti. Dobbiamo pensare alla singola partita, senza ragionare troppo sull’obiettivo, lo vedremo a fine campionato. Una partita alla volta, una alla volta”.

Frosinone rimasto negli spogliatoi. Solo merito del Parma?

“Avevamo di fronte una squadra forte, ma non voglio parlare dei nostri avversari. Più che dare dei demeriti al Frosinone voglio elogiare i miei ragazzi, che con umiltà hanno dato e fatto tanto”.

Sfida tra allenatori giovani, D’Aversa-Longo.

“Non conosco allenatori bravi senza una squadra dotata di grandi valori, quindi devo ringraziare i giocatori”.

Ora sembra girare tutto nel migliore dei modi?

“Gira tutto bene in questo momento, anche se abbiamo avuto degli acciacchi. Sono soddisfatto del gruppo, non tanto dei singoli, che oggi magari hanno fatto benissimo. Va elogiata la squadra, per come si è espressa”.

La svolta?

“Empoli. Da lì abbiamo tutti resettato, ad iniziare da me. La bravura di tutta la proprietà è stata quella di darmi fiducia e farmi lavorare con il gruppo, che ha seguito il mio progetto. Dobbiamo essere contenti ed orgogliosi, ma non appagati perché non abbiamo ancora nulla”.