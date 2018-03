Parma, D'Aversa: "Fondamentale fare risultato con l'Avellino"

© foto di Federico Gaetano

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro l'Avellino. Ecco quanto riportato da ParmaLive.com: "Possibile la coppia Calaiò-Ceravolo? Non ho ancora deciso la formazione, devo valutare oggi e domani. Come giocatori sono compatibili, a differenza del Foggia non ci sarà una superiorità numerica. Sono compatibili come giocatori, lo abbiamo già visto, ma bisogna valutare il percorso di entrambi. Col Foggia ho fatto considerazioni in base all'avversario e alla vicinanza delle partite. Domani giochiamo contro l'Avellino, bisogna essere pronti a tutte le situazioni. Da Cruz non sarà disponibile, quindi non avendo una punta di ruolo bisognerà valutare. Avellino? Faranno di tutto per fare risultato, è un ambiente non semplice, conosciamo gli avversari e dobbiamo essere pronti a fare prestazione sotto l'aspetto del gioco e della determinazione. Non ci sono partite semplici, così come col Foggia. Parma a caccia di continuità? Sarebbe fondamentale fare risultato ad Avellino per poi affrontare meglio la partita col Palermo".