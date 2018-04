Parma, D'Aversa: "Frosinone molto più forte del Palermo"

© foto di Federico Gaetano

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha analizzato i temi del big match di giornata in Serie B contro il Frosinone in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da ParmaLive.com: "Il Frosinone spesso presenta il sistema di gioco che abbiamo affrontato col Palermo, ma secondo me è molto più forte e lo dice la classifica. Dovremo avere lo stesso atteggiamento della gara di lunedì contro il Palermo. Più che il loro sistema di gioco mi preme questo. Citro al posto di Ciofani? Sono giocatori con caratteristiche diverse. Non so che tipo di scelte farà Longo, ma a seconda di chi scenderà in campo ci adatteremo. Dezi e Munari? Il primo ha avuto una crescita incredibile e anche Munari è migliorato tanto, ha dimostrato di poter giocare senza problemi davanti alla difesa, anche se sono stato criticato in passato per averlo messo lì. Quando si gioca per vie centrali si fa fatica a superarlo e quando gli altri giocano sull'esterno diventa importante anche nell'intercettare i cross degli avversari grazie alla sua fisicità. Ci dà alternative rispetto al gioco del regista classico. L'attacco di Zamparini? Per me ciò che conta è il comunicato che ha fatto la società, lo condivido in pieno e non aggiungo altro".