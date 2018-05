Parma, D'Aversa: "Grande gara contro un bel Bari. Per la A ci proveremo"

© foto di Federico Gaetano

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha così commentato a Sky Sport la vittoria dei ducali contro il Bari: "Quest'anno la squadra ha sempre reagito alle difficoltà. Oggi faceva molto caldo ed era importante l'aspetto mentale. Se si analizza la partita credo che il risultato sia più che giusto, dopo una grande partita contro una grande squadra come il Bari. Dopo Cesena ero avvilito, ma ci siamo ripromessi di giocarci questa possibilità fino all'ultima giornata. Se oggi siamo qui significa che abbiamo fatto qualcosa di importante e questo è motivo di orgoglio. Poi se Frosinone o Palermo ce la faranno faremo loro i complimenti e ci proveremo con la via indiretta, ma noi pensiamo al nostro percorso senza avere rammarichi. Possibilità del Frosinone di salire? Io do loro il 100%. A parte gli scherzi, hanno fatto un percorso importante e purtroppo direttamente in Serie A ce ne vanno solo due. Vediamo come andrà l'ultima giornata ma non dobbiamo avere rammarico per la scorsa partita contro il Cesena. Normale che tutti vorremmo ottenere subito l'obiettivo Serie A e ci proveremo".