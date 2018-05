Parma, D'Aversa: "Il campionato non è finito, dobbiamo ripartire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha così analizzato la sconfitta patita a Cesena, secondo quanto estrapolato da ParmaLive.com: "E' stata una bella partita. Dopo il vantaggio abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare. Credo che fino all'86' avevamo gestito bene il match. Poi nel calcio purtroppo ci sono degli episodi: sull'1-1 c'è stato un doppio rimpallo che ha favorito loro, noi non siamo stati bravi a rinviare il pallone. Da lì poi la voglia di riprendere la partita e riandare in vantaggio ci ha portato a prendere il secondo gol, poi ci siamo mangiati il possibile pareggio all’ultimo secondo con quattro uomini liberi. Purtroppo non abbiamo concretizzato neanche quell'azione".

Nel finale forse vi siete sbilanciati un po' troppo.

"Il secondo gol lo abbiamo subito da un rinvio lungo, eravamo tutti schierati. Non è stata un'azione di ripartenza".

Il Parma stavolta non è riuscito a mantenere il vantaggio. Come mai?

"In realtà abbiamo avuto delle occasioni: mi vengono in mente le chance di Insigne e Frediani, avremmo potuto chiudere la partita, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il gol loro nasce da un episodio dove non siamo stati bravi ad allontanare la palla. E' chiaro che dopo quell'episodio è affiorata un po' di delusione tra i miei ragazzi, che hanno visto svanire un risultato importantissimo. Ci deve essere rammarico, ma fino all'86' avremmo meritato di vincere: il calcio a volte è beffardo".

Cosa cambia adesso?

"Il campionato non è finito, non sarebbe finito neanche in caso di vittoria. Dobbiamo essere bravi a ripartire. E' chiaro che la sconfitta di oggi è pesante, ma dobbiamo cercare di vincere le ultime due partite: poi vedremo in che posizione di classifica saremo. Ora dobbiamo solo ricaricare le pile e pensare al Bari".

Stavolta il vostro destino dipende dagli altri.

"Sì, dobbiamo pensare a fare il miglior risultato possibile, sperando che le altre possano incappare in giornate storte come la nostra, anche se sarà difficile".

E' stato espulso Baraye nel finale?

"Sì, nella circostanza in cui tutta la panchina del Cesena è venuta davanti alla nostra, lui è stato espulso”.